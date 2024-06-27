У НАТО обговорюють щорічне надання Україні допомоги у 40 млрд євро, - ЗМІ

Країни-члени НАТО наразі обговорюють ідею генерального секретаря Єнса Столтенберга щодо плану фінансування на 40 мільярдів євро на рік для України. Попри це деякі союзники залишаються скептичними щодо ухвалення даного рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як зазначають у виданні, деякі країни-члени НАТО не бажають брати на себе зобов'язання щодо конкретних багаторічних видатків на військову допомогу Україні, які мали б забезпечити більшу передбачуваність у довгостроковій перспективі.

За інформацією джерел, наразі країни розбіжні в думках щодо того, як забезпечити коректну роботу даних зобов'язань на майбутні роки.

Зазначається, що деякі союзники побоюються формалізувати зобов'язання з конкретною цифрою і просто хочуть пообіцяти продовжувати надавати підтримку на тому ж рівні.

Водночас інші ж остерігаються оприлюднювати точні цифри своїх внесків, щоб не розкрити інформацію про справжній обсяг їхньої допомоги Україні.

Ймовірні сценарії

Співрозмовники видання зауважили, що хоча багато деталей ще належить узгодити, союзники, можливо, зможуть укласти угоду, якщо 40 мільярдів євро допомоги Україні буде зараховано до існуючого зобов'язання НАТО витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.

Втім це може це може нашкодити власній обороноздатності союзників, особливо якщо міністерства фінансів не погодяться підвищити загальний рівень витрат.

Саміт НАТО у липні

Крім того, союзники по НАТО досі узгоджують формулювання для заяви лідерів на саміті у липні, в якій буде описано прогрес України на шляху до вступу в Альянс.

Хоча цього року запрошення знову малоймовірне, США і Німеччина виступають проти того, щоб називати шлях України до членства в НАТО "незворотнім", і замість цього наполягають на формулюванні про "міст до членства", кажуть джерела.