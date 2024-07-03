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Союзники по НАТО согласовали военную помощь Украине на 40 млрд евро, - Reuters

Фото: НАТО выделит Украине 40 млрд евро в год (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Союзники по НАТО договорились выделить военную помощь Украине в размере 40 млрд евро в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил агентству западноевропейский дипломат, лидеры стран альянса подпишут это обязательство на следующей неделе во время саммита в Вашингтоне.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к государствам-членам с просьбой сохранить военную помощь Украине на том же уровне, что и в годы после полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году, - на уровне около 40 млрд евро в год.

Агентство Bloomberg сообщало, что некоторые страны-члены НАТО не желают брать на себя обязательства по конкретным многолетним расходам на военную помощь Украине

При этом ожидалось, что они смогут заключить соглашение, если 40 млрд евро помощи Украине будут отнесены к существующему обязательству НАТО тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. На нем ожидаются положительные решения о предоставлении Украине дополнительных систем ПВО.

В Офисе президента Украины хотят от НАТО "сильного" решения на саммите в Вашингтоне, поскольку в противном случае "саммит будет бесполезен".

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