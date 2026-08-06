Союзники Ірану заблокували важливу протоку в регіоні

Інтенсивність судноплавства через Ормузьку та Баб-ель-Мандебську протоки різко знизилася після того, як єменські хусити заявили про атаку на саудівський танкер
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
5 серпня через Баб-ель-Мандебську протоку пройшло лише одне торговельне судно - суховантаж під прапором Багамських Островів. Для порівняння, днем раніше цим маршрутом прослідували 20 суден.
Того ж дня єменські хусити, яких підтримує Іран, заявили про ракетні удари по двох саудівських нафтових танкерах - одному біля портового міста Янбу на Червоному морі, іншому - в Аденській затоці.
Водночас Саудівська Аравія офіційно не підтвердила жоден із цих інцидентів. Минулого місяця хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії в Червоному морі, заявивши, що це відповідь на нібито саудівську блокаду Ємену. Ер-Ріяд ці звинувачення заперечує.
Що стосується ситуації в Ормузькій протоці, то там 5 серпня зафіксували лише два судна:
Фактично протягом доби судноплавство через Ормуз скоротилося вчетверо.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Іран погрожує здійснити атаки на країни Перської затоки, якщо США знову відновлять удари у регіоні.
Окрім того, ми писали, що Трамп анонсував відкриття Ормузько протоки.
До речі, нещодавно Трамп заявив про підготовку США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни. Штати планували вдарити саме по Ірану.