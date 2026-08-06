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Союзники Ірану заблокували важливу протоку в регіоні

12:45 06.08.2026 Чт
2 хв
Де саме суттєво погіршилася ситуація?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Ситуація на Близькому Сході продовжує загострюватися (Getty Images)

Інтенсивність судноплавства через Ормузьку та Баб-ель-Мандебську протоки різко знизилася після того, як єменські хусити заявили про атаку на саудівський танкер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

5 серпня через Баб-ель-Мандебську протоку пройшло лише одне торговельне судно - суховантаж під прапором Багамських Островів. Для порівняння, днем раніше цим маршрутом прослідували 20 суден.

Того ж дня єменські хусити, яких підтримує Іран, заявили про ракетні удари по двох саудівських нафтових танкерах - одному біля портового міста Янбу на Червоному морі, іншому - в Аденській затоці.

Водночас Саудівська Аравія офіційно не підтвердила жоден із цих інцидентів. Минулого місяця хусити оголосили про морську блокаду Саудівської Аравії в Червоному морі, заявивши, що це відповідь на нібито саудівську блокаду Ємену. Ер-Ріяд ці звинувачення заперечує.

Що стосується ситуації в Ормузькій протоці, то там 5 серпня зафіксували лише два судна:

  • вантажне судно під прапором Панами з вугіллям на борту, яке входило у протоку;
  • вантажне судно під прапором Маршаллових островів, яке виходило з неї.

Фактично протягом доби судноплавство через Ормуз скоротилося вчетверо.

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ІранБлизький СхідОрмузька протока