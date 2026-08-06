Союзники Ирана заблокировали важный пролив в регионе

Интенсивность судоходства через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы резко снизилась после того, как йеменские хуситы заявили об атаке на саудовский танкер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
5 августа через Баб-эль-Мандебский пролив прошло только одно торговое судно - сухогруз под флагом Багамских Островов. Для сравнения, днем ранее по этому маршруту проследовали 20 судов.
В тот же день йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили о ракетных ударах по двум саудовским нефтяным танкерам - одному у портового города Янбу на Красном море, другому - в Аденском заливе.
В то же время, Саудовская Аравия официально не подтвердила ни один из этих инцидентов. В прошлом месяце хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в Красном море, заявив, что это ответ на якобы саудовскую блокаду Йемена. Эр-Рияд эти обвинения отрицает.
Что касается ситуации в Ормузком проливе, то там 5 августа зафиксировали всего два судна:
Фактически в течение суток судоходство через Ормуз сократилось вчетверо.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Иран угрожает совершить атаки на страны Персидского залива, если США снова возобновят удары в регионе.
Кроме того, мы писали, что Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива.
Кстати, недавно Трамп заявил о подготовке США к самой масштабной атаке со времен Второй мировой войны. Штаты планировали ударить именно по Ирану.