Союзник Джулиани предлагал деньги от двух украинских телеканалов для лобби сенаторов США, - CNN

Фото: Руди Джулиани (GettyImages)

Андрей Телиженко предлагал 5 тыс. долларов, чтобы уговорить республиканцев выступить против "попыток Киева сдержать влияние" украинских телекомпаний

Бывший сотрудник посольства Украины в Соединенных Штатах Андрей Телиженко, который заявлял о якобы вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году, предлагал взятки для лоббирования американских сенаторов от имени двух украинских телеканалов - 112 Украина и News One. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечается, редактор украинского журнала сообщил CNN, что Андрей Телиженко однажды предложил ему деньги, чтобы лоббировать сенаторов США от имени СМИ.

По словам редактора журнала Review Odessa Владислава Девидзона, Телиженко предложил ему 5 тыс. долларов в 2018 году, чтобы уговорить заметных республиканцев выступить против "попыток Киева сдержать влияние" двух телевизионных компаний в Украине.

Издание отмечает, что в октябре 2018 года, когда приняли резолюцию о санкциях в отношении каналов 112 Украина и News One, Телиженко написал Девидзону: "Вопрос: есть ли у вас или вашего отца контакты с сенаторами США? Мне действительно нужна услуга, за которую я могу заплатить до 5 тыс.".

Позже бывший сотрудник посольства уточнил, что его интересовала возможность получить официальный комментарий на веб-сайте сенаторов Рэнда Пола и Линдси Грэма о цензуре в Украине, на что Дэвидзон ответил: "Хорошо. У меня есть немного времени. Но не уверен, что смогу что-то сделать".

По словам Девідзона, он считает предложение денег таким сенаторам, как Грэм, "ненадлежащей", а потому не обратился к американским законодателям с подобными вопросами.

В телефонном интервью Телиженко заявил, что он действительно связался с небольшим количеством людей, включая Девидзона, от имени телеканалов 112 Украина и News One. Он сказал, что это была его собственная инициатива и что деньги, которые он предложил, были его собственными.

Офис сенатора Грэма отказался от комментариев, так же как и представители Рэнда Пола или телеканалов 112 Украина и News One.

По информации издания, бывший украинский дипломат Андрей Телиженко является союзником личного адвоката президента США Руди Джулиани - и был активным сторонником теории о том, что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы 2016 года в США.

Телиженко также поддержал утверждения республиканцев о том, что соперник Трампа на выборах демократ Джо Байден "прекратил расследование" относительно деятельности украинской газовой компании Burisma, когда его сын Хантер входил в ее правление. Байден всегда отрицал любые правонарушения.

Напомним, 4 декабря прошлого года личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани прибыл в Киев с намерением встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом в деле об импичменте Трампа.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД создаст вместе со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине совместную группу для расследования возможного слежения за экс-послом Мари Йованович.