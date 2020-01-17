Посольство США и МВД совместно будут расследовать возможную слежку за Йованович

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Совместную группу создадут 20 января

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД создаст вместе со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине совместную группу для расследования возможной слежки за экс-послом Мари Йованович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам министра, совместная группа будет создана в понедельник, 20 января.

"Сегодня я общался с несколькими представителями дипломатических кругов Соединенных Штатов Америки. Мы имеем общую цель - защиту прав человека и недопущения нарушения законодательства Украины и норм Венской конвенции о международных сношениях. Уже в понедельник мы планируем создать со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине совместную группу для выяснения всех обстоятельств и непредвзятого расследования этого инцидента", - заявил украинской службе "Голоса Америки" Аваков.

Отметим, Йованович с 2 августа 2016 года по 20 мая 2019 года была послом США в Украине.

Информацию о слежке ранее подтвердил американский бизнесмен и близкий соратник адвоката американского президента Лев Парнас.

Речь идет о переписке, которую адвокат Парнаса Джозеф Бонди передал вместе с фотографиями и другими материалами демократам в спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США.

РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел Украины заявило об открытии уголовного дела о возможном незаконном сборе информации о бывшего посла США Мари Йованович.