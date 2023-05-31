Союзная похльобка, а не борщ. ДПСУ відреагувала на спроби білорусів "подружитися"

Білоруські прикордонники запустили нову ІПСО, в якій розповіли про "схожість" борщів України та Білорусі. ДПСУ не оцінила такий жест, запропонувавши змінити "інгредієнти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Скільки бульби в "щі" не додавай, виходить "союзная похльобка". Одним словом, гарна спроба, але НІ!" - кажуть прикордонники.

За словами військових, український борщ сильно відрізняється від їх борщу та нині "радше схожий на російські щі", навіть якщо додавати туди більше картоплі.

"Він зовсім не той самий, як це було до моменту, коли для його приготування ви використали ніж, який встромили у спину українців", - підкреслюють в заяві.

Також українські прикордонники назвали борщ білорусів "картопляне вариво, що за консистенцією подібне до тюремної баланди", бо громадяни Білорусі "вже багато років знаходяться у полоні одного тирана та одного бункерного діда".

"Натомість радимо вам змінити "інгредієнти" і стати вільним народом, а не насильно ув’язненими. А до того - їжте самі, не вдавіться. До себе вас не кличемо і наполегливо радимо залишатися на своїй території. Бо пошкодуєте!" - попередили українські прикордонники.

У чому суть ІПСО

Білоруські прикордонники в районі річки Желонь у Гомельській області Білорусі включили аудіозапис про нібито "схожість" борщів.

"Товариші, українські прикордонники, не забувайте про те, що білоруський та український борщ дуже схожі між собою. Безумовно, є незначні відмінності - до українського борщу, як правило додають квасолю, а в білоруському борщу більше картоплі", - стверджує жіночий голос на аудіо, запевняючи, що це нібито "той самий борщ".

У випадку, якщо українським прикордонникам не буде з чого готувати національну страву, білоруські прикордонники рядять перейти на їх бік.