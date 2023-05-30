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Лукашенко не підвів. Через відео ДПСУ звільнено головного прикордонника Білорусі

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Білорусь, Вівторок 30 травня 2023 14:18
Лукашенко не підвів. Через відео ДПСУ звільнено головного прикордонника Білорусі Фото: голова білоруського режиму Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники "посприяли" тому, що голова білоруського режиму Олександр Лукашенко звільнив керівника прикордонної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Як зазначають прикордонники, Лукашенку на очі потрапило відео з білоруськими прикордонниками. Саме воно стало приводом для "жорсткого кадрового рішення", Лукашенка, яке не забарилося.

Так, тепер замість Анатолія Лаппо білоруськими прикордонниками керуватиме Костянтин Молостов, який є уродженцем Росії.

Яке відео стало приводом для гучної відставки Лаппо

Дрон українських прикордонників зняв момент, коли "колеги" з Білорусі займалися тим, що буксирували УАЗ, який ніяк не хотів заводитися та їм довелося штовхати його вручну.

Не перший жарт ДПСУ

Раніше білоруські прикордонники поскаржилися на те, що ДПСУ вивісила "манекена Валеру", який був "у формі російської армії" в районі кордону з Гомельською областю. Тоді білоруси назвали такий крок українців "психологічним тиском".

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