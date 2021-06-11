Современные технологии и здоровая конкуренция. В "Слуге народа" рассказали, как в Украине увеличить добычу газа

Украина имеет уникальную производственную и исследовательскую базу для сейсмической разведки. Это позволяет с высокой точностью изучать участки месторождений.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время рабочей поездки в Полтавскую и Харьковскую области.

По словам Арахамии, государство уже сейчас должно решить, каким образом можно увеличивать добычу газа. Поскольку газодобывающая отрасль является одной из самых капиталоемких, она требует огромных инвестиций и долгосрочного планирования - в среднем 5 лет.

Впрочем, для достижения энергонезависимости необходимо двигаться одной командой: государство и все участники рынка. Речь идет как о государственных, так и частных компаниях.

"В "Укргаздобыче" - современные наработки. Они очень много инвестировали за последние годы для того, чтобы наращивать свою техническую базу. Но, при этом, у нас есть и мощный частный сектор", - сказал он.

После осмотра мощностей газодобывающих компаний Давид Арахамия выразил уверенность, что именно наличие современной техники в частных и государственных компаний позволяет выполнить амбициозный план по наращиванию добычи природного газа.

"Это создает достаточную базу, чтобы совершить быстрый скачок в 2022 году. В следующем году особенно будем наблюдать за разработкой Черноморского шельфа. Там много разведанных запасов. И там сейсмика уже начинается", - заявил глава фракции "Слуга народа".

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отметил, что на рынке существует десятки активных частных компаний. И они по многим показателям эффективности уже являются примером для госкомпаний.

"Частные компании способствуют конкуренции, дают работу многим людям. Сюда, в Полтавскую и Харьковскую области, приезжают работать даже из Западной Украины. Также они платят ренту в госбюджет, а часть ренты идет в местные бюджеты", - подчеркнул он.

Выгоду от здоровой конкуренции на газодобывающем рынке получат и конечные потребители, добавил Андрей Герус. Ведь это будет способствовать установлению лучшей цены на топливо.

"Должны уделить внимание конкуренции на рынке. Мы посетили государственную компанию Укргаздобыча и частные компании. Для Украины важно, чтобы добычу газа осуществляли различные компании - и государственные, и частные", - сказал он.

Еще одним источником увеличения добычи природного газа в Украине может стать восстановление заброшенных скважин, уверяет председатель парламентского подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения Андрей Жупанин. И современные технологии, которые используют игроки рынка, позволяет это делать.

Как отметил Жупанин, в начале 1970-х годов Украина добывала 68,7 млрд куб м газа в год. Но по разным причинам ряд скважин законсервировали.

"Восстановление заброшенных скважин дает возможность иметь еще один источник увеличения добычи природного газа в Украине. Украинские частные газодобывающие компании делают это эффективно, и государство должно стимулировать эту активность", - рассказал он.

Со своей стороны, газодобытчики детально презентовали народным депутатам процесс разработки, бурения скважин, а также строительства инфраструктуры газовых месторождений. Это сложные инженерные проекты, которые делают государство энергонезависимым, современными и экологически безопасными, рассказал директор "SystemOilEngineering" Сергей Жеребко.

"Благодаря компаниям местные общины могут позволить себе отстраивать социальную инфраструктуру за счет налогов, которые поступают в местные бюджеты", - сказал он.

В то же время гендиректор "Эско-Север" Тарас Бурдейный сказал, что укрепление энергонезависимости страны - это стратегическая цель, которую компания поставила много лет назад. На сегодня она имеет самый современный флот буровых станков и оборудования в Восточной Европе.

"Это позволяет обеспечить полный цикл добычи углеводородов - от разведки до ввода в эксплуатацию и обслуживания скважин", - отметил гендиректор.

Во время поездки Давид Арахамия вместе с депутатами провели совместные совещания с государственными и частными газодобытчиками. Это - один из шагов для налаживания эффективной коммуникации между властью и игроками. Он будет способствовать углублению сотрудничества и развития отрасли. Ведь несмотря на введение стимулирующих инструментов, существует ряд неурегулированных бюрократических преград.

По результатам поездки планируется создать совместную рабочую группу, в которую войдут народные депутаты и представители рынка. Вместе они будут нарабатывать необходимые изменения в законодательстве для наращивания добычи углеводородов.