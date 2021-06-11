Сучасні технології та здорова конкуренція. В "Слузі народу" розповіли, як в Україні збільшити видобуток газу

Україна має унікальну виробничу і дослідницьку базу для сейсмічної розвідки. Це дозволяє з високою точністю вивчати ділянки родовищ.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час робочої поїздки у Полтавську та Харківську області.

За словами Арахамії, держава вже зараз повинна вирішити, яким чином можна збільшувати видобуток газу. Оскільки газовидобувна галузь є однією з найбільш капіталомістких, вона вимагає величезних інвестицій і довгострокового планування - в середньому 5 років.

Втім, для досягнення енергонезалежності необхідно рухатися однією командою: держава та всі учасники ринку. Йдеться як про державні, так і приватні компанії.

"В "Укргазвидобуванні" - сучасні напрацювання. Вони дуже багато інвестували за останні роки для того, щоб нарощувати свою технічну базу. Але, при цьому, в нас є і потужний приватний сектор", - сказав він.

Після огляду потужностей газовидобувних компаній Давид Арахамія висловив впевненість, що саме наявність сучасної техніки у приватних і державних компаній дозволяє виконати амбітний план із нарощування видобутку природного газу.

"Це створює достатню базу, щоб здійснити швидкий стрибок у 2022 році. Наступного року особливо будемо спостерігати за розробкою чорноморського шельфу. Там багато розвіданих запасів. І там сейсміка вже починається", - заявив очільник фракції "Слуга народу".

Голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус наголосив, що на ринку існує десятки активних приватних компаній. І вони за багатьма показниками ефективності вже є прикладом для держкомпаній.

"Приватні компанії сприяють конкуренції, дають роботу багатьом людям. Сюди, у Полтавську і Харківську області, приїжджають працювати навіть із Західної України. Також вони платять ренту до держбюджету, а частина ренти йде до місцевих бюджетів", - наголосив він.

Вигоду від здорової конкуренції на газовидобувному ринку отримають і кінцеві споживачі, додав Андрій Герус. Адже це сприятиме встановленню кращої ціни на паливо.

"Маємо приділити увагу конкуренції на ринку. Ми відвідали державну компанію Укргазвидобування і приватні компанії. Для України важливо, щоб видобуток газу здійснювали різні компанії - і державні, і приватні", - сказав він.

Ще одним джерелом збільшення видобутку природного газу в Україні може стати відновлення занедбаних свердловин, запевняє голова парламентського підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання Андрій Жупанін. І сучасні технології, які використовують гравці ринку, дозволяє це робити.

Як зазначив Жупанін, на початку 1970-х років Україна видобувала 68,7 млрд куб м газу на рік. Але з різних причин низку свердловин законсервували.

"Відновлення занедбаних свердловин дає можливість мати ще одне джерело збільшення видобутку природного газу в Україні. Українські приватні газовидобувні компанії роблять це ефективно, і держава повинна стимулювати цю активність", - розповів він.

Зі свого боку, газовидобувники детально презентували народним депутатам процес розробки, буріння свердловин, а також будівництва інфраструктури газових родовищ. Це складні інженерні проєкти, які роблять державу енергонезалежним, сучасними та екологічно безпечними, розповів директор "SystemOilEngineering" Сергій Жеребко.

"Завдяки компаніям місцеві громади можуть дозволити собі відбудовувати соціальну інфраструктуру коштом податків, які надходять до місцевих бюджетів", - сказав він.

Водночас гендиректор "Еско-Північ" Тарас Бурдейний сказав, що зміцнення енергонезалежності країни - це стратегічна мета, яку компанія поставила багато років тому. На сьогодні вона має найсучасніший флот бурових верстатів і устаткування в Східній Європі.

"Це дозволяє забезпечити повний цикл видобутку вуглеводнів - від розвідки до введення в експлуатацію і обслуговування свердловин", - зазначив гендиректор.

Під час поїздки Давид Арахамія разом з депутатами провели спільні наради з державними та приватними газовидобувниками. Це - один з кроків для налагодження ефективної комунікації між владою та гравцями. Він сприятиме поглибленню співпраці та розвитку галузі. Адже попри запровадження стимулюючих інструментів, існує низка неврегульованих бюрократичних перепон.

За результатами поїздки планується створити спільну робочу групу, до якої ввійдуть народні депутати та представники ринку. Разом вони напрацьовуватимуть необхідні зміни у законодавстві для нарощування видобутку вуглеводнів.