Общие рынок газа, оборонное пространство и парламент: о чем договорились Путин и Лукашенко

28 программ интеграции

Путин и Лукашенко во время сегодняшней встречи согласовали 28 программ, которые нужны для объединения Беларуси с Россией. Завтра эти программы должны одобрить премьеры обоих государств во время встречи в Минске, а уже в октябре их планируют окончательно утвердить на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

"Удалось добиться значительного результата на интеграционном треке", - заявил после переговоров Путин.

Единое оборонное пространство

Путин заявил, что обсудил сегодня с Лукашенко единое оборонное пространство России и Беларуси, которое необходимо якобы для защиты границ Союзного государства.

"Сегодня нами обсуждались вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства на внешнем периметре", - сказал российский президент.

Общий рынок газа

Россия и Беларусь в декабре 2023 года планируют подписать договор о создании единого рынка газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. В то же время на переговорах Путин решил сохранить цену на газ для Беларуси на 2022 год на уровне этого года - 128,5 долларов за тысячу кубов.

Единая экономика

Путин и Лукашенко договорились о единой макроэкономической политике между Россией и Беларусью. Кроме того, страны объединят платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику.

Обсуждали и единую валюту, но этот вопрос упирается в тему эмиссионного центра. Однако Лукашенко после переговоров заявил, что эта проблема будет решена.

Стороны также договорились гармонизировать налоги, а также создать орган, который будет контролировать эти процессы. Кроме того, Россия и Беларусь выработают единые подходы к пенсиям, трудовому законодательству и социальному страхованию.

Общая промышленная политика

Россия и Беларусь договорились перейти к единой промышленной политике, а также взаимно открыть доступ к государственным закупкам и государственным заказам.

Возможность единого парламента

Путин не исключил, что Россия и Беларусь могут создать совместный так называемый союзный парламент. Однако, как отметил российский президент, этот вопрос сегодня не обсуждался, потому что до этого еще "нужно подрасти".

Финансовая и другая поддержка Беларуси

Россия пообещала увеличить финансовую поддержку Беларуси до 630-640 млн долларов с сентября 2021 года до конца 2022 года. Россия также отменит все карантинные ограничения на авиасообщение с Беларусью.