Общие рынок газа, оборонное пространство и парламент: о чем договорились Путин и Лукашенко

В Москве состоялись очередные переговоры президента России Владимира Путина и главы белорусского режима Александра Лукашенко. Итогом встречи стало согласование всех дорожных карт по созданию Союзного государства.
О чем договорились Путин и Лукашенко - в материале РБК-Украина.
Путин и Лукашенко во время сегодняшней встречи согласовали 28 программ, которые нужны для объединения Беларуси с Россией. Завтра эти программы должны одобрить премьеры обоих государств во время встречи в Минске, а уже в октябре их планируют окончательно утвердить на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.
"Удалось добиться значительного результата на интеграционном треке", - заявил после переговоров Путин.
Путин заявил, что обсудил сегодня с Лукашенко единое оборонное пространство России и Беларуси, которое необходимо якобы для защиты границ Союзного государства.
"Сегодня нами обсуждались вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства на внешнем периметре", - сказал российский президент.
Россия и Беларусь в декабре 2023 года планируют подписать договор о создании единого рынка газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии. В то же время на переговорах Путин решил сохранить цену на газ для Беларуси на 2022 год на уровне этого года - 128,5 долларов за тысячу кубов.
Путин и Лукашенко договорились о единой макроэкономической политике между Россией и Беларусью. Кроме того, страны объединят платежные системы и гармонизируют денежно-кредитную политику.
Обсуждали и единую валюту, но этот вопрос упирается в тему эмиссионного центра. Однако Лукашенко после переговоров заявил, что эта проблема будет решена.
Стороны также договорились гармонизировать налоги, а также создать орган, который будет контролировать эти процессы. Кроме того, Россия и Беларусь выработают единые подходы к пенсиям, трудовому законодательству и социальному страхованию.
Россия и Беларусь договорились перейти к единой промышленной политике, а также взаимно открыть доступ к государственным закупкам и государственным заказам.
Путин не исключил, что Россия и Беларусь могут создать совместный так называемый союзный парламент. Однако, как отметил российский президент, этот вопрос сегодня не обсуждался, потому что до этого еще "нужно подрасти".
Россия пообещала увеличить финансовую поддержку Беларуси до 630-640 млн долларов с сентября 2021 года до конца 2022 года. Россия также отменит все карантинные ограничения на авиасообщение с Беларусью.