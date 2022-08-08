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Я бы их не совмещал: посол в Турции о "зерновом соглашении" и перспективах мирных переговоров

Новина українською →
Понедельник 08 августа 2022 10:11
Я бы их не совмещал: посол в Турции о "зерновом соглашении" и перспективах мирных переговоров Фото: Василий Боднар, посол Украины в Турции (УНИАН)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

В Турции считают, что заключение "зернового соглашения" приближает завершение войны в Украине. Однако война завершится исключительно тогда, когда Россия полностью покинет нашу территорию.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар.

"Смысл этого заявления (касаемо "зернового соглашения" и приближения мирного соглашения между Украиной и Россией, - ред.) заключается не в самом сближении позиций, а в медиаторских услугах Турции. Действительно, Турция от самого начала войны, пожалуй, одна из немногих, кто прилагает максимальные усилия для того, чтобы помогать Украине и определенным образом подталкивать Россию к заключению мира", - заявил посол.

По словам Боднара, Турция считает прекращением войны - прекращение боевых действий. В то же время Киев отмечает турецким коллегам, что война завершится только тогда, когда Россия полностью выведет свои войска. Последнее является главной предпосылкой для Украины касаемо продолжения переговоров с Москвой.

"Поэтому, прямо я бы не сочетал "зерновое соглашение" с перспективами мирных переговоров", - добавил Боднар.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Турции распространяют тезисы о том, что зерновое соглашение якобы способствует мирному урегулированию в Украине.

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