ua ru
Пн, 08 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Я б їх не поєднував: посол в Туреччині про "зернову угоду" й перспективи мирних переговорів

Новость на русском →
Понеділок 08 серпня 2022 10:11
Я б їх не поєднував: посол в Туреччині про "зернову угоду" й перспективи мирних переговорів Фото: Василь Боднар, посол України в Туреччині (УНІАН)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

В Туреччині вважають, що укладання "зернової угоди" наближає завершення війни в Україні. Однак війна завершиться виключно тоді, коли Росія повністю покине нашу територію.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

"Сенс цієї заяви (щодо "зернової угоди" та наближення мирної угоди між Україною та Росією, - ред.) полягає не в самому зближенні позицій, а в медіаторських послугах Туреччини. Дійсно, Туреччина від самого початку війни, мабуть, одна з небагатьох, хто докладає максимальних зусиль для того, щоб допомагати Україні і певним чином підштовхувати Росію до укладення миру", - заявив посол.

За словами Боднара, Туреччина вважає припинення війни - припинення бойових дій. Водночас Київ наголошує турецьким колегам на тому, що війна завершиться лише тоді, коли Росія повністю виведе свої війська. Останнє, є головною передумовою для України щодо продовження переговорів з Москвою.

"Тому, прямо я би не поєднував "зернову угоду" з перспективами мирних переговорів", - додав Боднар.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Туреччині поширюють тези про те, що зернова угода нібито сприяє мирному врегулюванню в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Турция
NEWS
Зеленський: нові "референдуми" закриють для РФ можливість переговорів
Зеленський: нові "референдуми" закриють для РФ можливість переговорів
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна