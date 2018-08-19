Совладелец бренда Superdry пожертвовал 1 млн фунтов для проведения нового реферндума по Brexit

Новости Политика 19.08.2018 - 07:15
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Миллионер считает, что существует "реальный шанс все вернуть назад"

Британский миллионер Джулиан Данкертон пожертвовал 1 млн фунтов (1,28 млн долларов) общественной организации People's Vote, которые требуют проведение повторного референдума о выходе Британии из ЕС. Об этом сообщает The Guardian

Со слов Данкертона, он видит "реальный шанс все вернуть назад" при помощи данной общественной организации. Он считает, что если бы Brexit случился 20 лет назад, то его модный бренд никогда не смог бы стать успешной компанией из-за проблем с пошлинами на импорт.

За итогами референдума в 2016 году, почти 52% британцев проголосовали о выходе из состава Евросоюза. 

Напомним, ранее сообщалось, что Мэй пригрозила противникам ее планов по Brexit досрочными выборами. В случае провала соответствующего законопроекта сторонники Мэй пригрозили голосованием за вотум недоверия, что могло бы привести к досрочным выборам.

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Теги:  Brexit,  Великобритания,  Миллионер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС