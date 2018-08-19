Співвласник бренду Superdry пожертвував 1 млн фунтів для проведення нового реферндума за Brexit

Мільйонер вважає, що існує "реальний шанс все повернути назад"

Британський мільйонер Джуліан Данкертон пожертвував 1 млн фунтів (1,28 млн доларів) громадській організації People's Vote, які вимагають проведення повторного референдуму про вихід Британії з ЄС. Про це повідомляє The Guardian.

Зі слів Данкертона, він бачить "реальний шанс все повернути назад" за допомогою даної громадської організації. Він вважає, що якщо б Brexit стався 20 років тому, то його модний бренд ніколи не зміг би стати успішною компанією з-за проблем з митами на імпорт.

За підсумками референдуму в 2016 році, майже 52% британців проголосували про вихід зі складу Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мей пригрозила противникам її планів з Brexit достроковими виборами. У разі провалу відповідного законопроекту прихильники Мей пригрозили голосуванням за вотум недовіри, що могло б призвести до дострокових виборів.