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Совгиря стала судьей Конституционного суда

Фото: народный депутат Ольга Совгиря (t.me/SlugaNarodu_Official)
Автор: Наталия Гурковская

Парламент назначил народного депутата от "СН" Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда. Она уже написала заявление в аппарат ВРУ о сложении мандата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слугу народа".

От "Слуги народа" Совгиря получила 220 голосов депутатов, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" - никто ее кандидатуру не поддержал, платформа "За жизнь и мир" - 15, "За будущее" - 14, "Доверие" - 18, Восстановление Украины – 14, внефракционные - 12. Всего ее кандидатуру утвердили своими голосами 293 депутата.

По словам нардепа Железняка, на вопрос о составлении мандата до голосования за назначение Совгиря заявила, что еще вчера написала заявление в аппарат ВРУ о составлении мандата.

Отметим, до этого Совгиря являлась представителем Верховной рады в Конституционном суде.

Как писало РБК-Украина именно на этой неделе Совгиря должна быть назначена на должность судьи КСУ.

Напомним, полномочия предыдущего главы КСУ Александра Тупицкого истекли 15 июня.

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Конституционный суд Украины