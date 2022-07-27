Совгиря стала судьей Конституционного суда

Парламент назначил народного депутата от "СН" Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда. Она уже написала заявление в аппарат ВРУ о сложении мандата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слугу народа".
От "Слуги народа" Совгиря получила 220 голосов депутатов, "ЕС", "Батькивщина" и "Голос" - никто ее кандидатуру не поддержал, платформа "За жизнь и мир" - 15, "За будущее" - 14, "Доверие" - 18, Восстановление Украины – 14, внефракционные - 12. Всего ее кандидатуру утвердили своими голосами 293 депутата.
По словам нардепа Железняка, на вопрос о составлении мандата до голосования за назначение Совгиря заявила, что еще вчера написала заявление в аппарат ВРУ о составлении мандата.
Отметим, до этого Совгиря являлась представителем Верховной рады в Конституционном суде.
Как писало РБК-Украина именно на этой неделе Совгиря должна быть назначена на должность судьи КСУ.
Напомним, полномочия предыдущего главы КСУ Александра Тупицкого истекли 15 июня.
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