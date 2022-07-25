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Представитель Рады в КСУ может получить важную должность: что известно

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Киев, Понедельник 25 июля 2022 18:53
Представитель Рады в КСУ может получить важную должность: что известно Фото: народный депутат Ольга Совгиря (sluga-narodu com)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат Ольга Совгиря на этой неделе будет назначена членом Конституционного суда Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили собеседники в парламенте.

Ожидается, что впоследствии она может возглавить КСУ. Однако решение об этом на своем голосовании будут принимать сами судьи.

Напомним, Совгиря является представителем Верховной рады в Конституционном суде.

Как сообщалось, полномочия предыдущего главы КСУ Александра Тупицкого истекли 15 июня.

В мае 2022 года его объявили в международный розыск. Он подозревается в совершении ряда преступлений против правосудия. А в марте он без законных оснований выехал из страны и, по некоторым данным, находится в Австрии.

В Украине Тупицкого судят по делу о подкупе свидетеля в октябре 2018 в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татьякова. Свидетель должен был отказаться от дачи показаний в деле о рейдерстве активов Зуевского энергомеханического завода (с 2014 года на оккупированной части Донецкой области).

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