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Тупицкий не вернется в КСУ: полномочия истекли, вместо него будет другой судья

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Киев, Воскресенье 15 мая 2022 09:59
Тупицкий не вернется в КСУ: полномочия истекли, вместо него будет другой судья Фото: бывший судья КСУ Александр Тупицкий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Сегодня, 15 мая 2022 года, истекает срок полномочия отстраненного судьи Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. На его место назначат другого судью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Верховной рады в КСУ Ольги Совгири.

В частности, она отмечает, что срок полномочий Тупицкого начался 15 мая 2013 года, и сегодня истекает определенный законом 9-летний срок.

Несмотря на указы президента Владимира Зеленскими, которыми он отменил назначение Тупицского судьей КСУ и назначил новых, в суде бывший глава Конституционного суда обжаловал их, что не привело к его восстановлению, поскольку решение не вступило в силу.

Тем не менее Конституционный суд постановил, что новый судья сможет принять присягу и приступить к работе только после того, как закончится срок полномочий Тупцикого или других судей. Сегодня же истекают его полномочия, что является безусловным основанием для увольнения.

"Ждем уже вскоре принесения присяги одним из вновь назначенных судей Конституционного суда", - отметила Совгиря.

История с отстранением Тупицкого

В марте 2021 года Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ, что автоматически означало его увольнение. Однако ему удалось в судах заблокировать решение.

До этого Зеленский несколько месяцев отстранял Тупицкого, поскольку ему объявили подозрение в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний. Уголовное преследование активизировалось после того, как КСУ фактически отменил антикоррупционную реформу.

Напомним, Тупицкий с начала масштабного вторжения России выехал из Украины, несмотря на запрет в отношении мужчин призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве. Госбюро расследований открыло уголовное дело за незаконное пересечение границы.

До этого он попал под санкции США.

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