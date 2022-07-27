Совгиря стала суддею Конституційного суду

Парламент призначив народного депутата від "СН" Ольгу Совгирю на посаду судді Конституційного суду. Вон вже написала заяву у апарат ВРУ про складання мандату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням " Слугу народу "

Від "Слуги народу" Совгиря отримала 220 голосів депутатів, "ЄС", "Батьківщина" і "Голос" - ніхто її кандидатуру не підтримав, платформа "За життя і мир" - 15, "За майбутнє" - 14, "Довіра" - 18, Відновлення України - 14, позафракційні - 12. Заголом її кандидатуру затвердили своїми голосами 293 депутати.

За словами нардепа Железняка, на питання про складання мандату до голосування за призначення, Совгиря заявила, що ще вчора написала відповідну заяву у апарат ВРУ.