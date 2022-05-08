Советская символика и сцена на площади. В Херсоне оккупанты готовятся к 9 мая

Во временно оккупированном Херсоне российские военные готовятся к празднованию 9 мая. В центре города уже появилась сцена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отмечается, что оккупанты в Херсоне накануне 9 мая распространяют советскую символику, в том числе устанавливают билборды. Кроме того, на площади Свободы установили сцену и фотографии.
Напомним, оккупанты планируют провести "парад" 9 мая в блокадном Мариуполе. Для этого мирных жителей обязывают разбирать завалы в центре города.
С то же время украинцев предупредили о возможности усиленных ракетных ударов России на 9 мая.
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