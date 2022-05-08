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Радянська символіка і сцена на площі. У Херсоні окупанти готуються до 9 травня

Фото: у Херсоні окупанти готуються до 9 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому Херсоні російські військові готуються до святкування 9 травня. У центрі міста вже з'явилася сцена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначається, що окупанти у Херсоні напередодні 9 травня поширюють радянську символіку, зокрема встановлюють бігборди. Крім того, на площі Свободи встановили сцену і фотографії.

Нагадаємо, окупанти планують провести "парад" 9 травня у блокадному Маріуполі. Для цього мирних жителів зобов'язують розбирати завали у центрі міста.

Водночас українців попередили про можливість посилених ракетних ударів Росії на 9 травня.

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