Радянська символіка і сцена на площі. У Херсоні окупанти готуються до 9 травня

У тимчасово окупованому Херсоні російські військові готуються до святкування 9 травня. У центрі міста вже з'явилася сцена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначається, що окупанти у Херсоні напередодні 9 травня поширюють радянську символіку, зокрема встановлюють бігборди. Крім того, на площі Свободи встановили сцену і фотографії.
Нагадаємо, окупанти планують провести "парад" 9 травня у блокадному Маріуполі. Для цього мирних жителів зобов'язують розбирати завали у центрі міста.
Водночас українців попередили про можливість посилених ракетних ударів Росії на 9 травня.
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