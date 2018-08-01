Експерти встановили речовину, якою облили радницю мера Херсона

Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою

Речовиною, якою в Херсоні облили громадську активістку, радницю мера міста Катерину Гандзюк, є сірчана кислота. Про це повідомив заступник начальника Херсонського обласного управління МВС Микола Вербицький, передає Khersonline.

Він додав, що такого висновку дійшли експерти, які провели аналіз речовини. Всього нападник виплеснув на Гандзюк близько літра рідини. Внаслідок цього у неї постраждали тулуб, рука - більше 30% тіла - і ліве око.

Також Вербицький додав, що справу про напад на Гандзюк перекваліфіковано як замах на вбивство з особливою жорстокістю.

Нагадаємо, 1 серпня 2018 року спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомляв, що поліція досі не провела експертизу речовини, якою вчора облили в. о. керуючого справами міської ради Херсона, громадську активістку Катерину Гандзюк.

Як відомо, 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив невстановленою речовиною керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерину Гандзюк.

Зазначимо, генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв під особистий контроль кримінальне провадження за фактом нападу на Гандзюк.