Радницю мера Херсона санітарною авіацією перевозять до Києва

Катерину Гандзюк виписали з херсонської лікарні

Радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк, котру невідомий у вівторок, 31 липня, облив сірчаною кислотою, перевозять на лікування до Києва. Про це повідомив громадський діяч Роман Сініцин у Facebook.

За його словами, Гандзюк екстрено перевозять до Києва санітарним бортом. У столиці вона має бути сьогодні, 1 серпня.

"Катерину виписали з лікарні і перевозять у Київ, де вона продовжить лікування у спеціалізованому закладі", - повідомив Сініцин РБК-Україна.

Нагадаємо, як повідомили 1 серпня 2018 року у поліції Харкова, слідство наразі розглядає кільлька версій нападу на Катерину Гандзюк. Зокрема - злочин скоєний у зв’язку з її службовою та громадською діяльністю.

Наразі в рамках розслідування нападу на Гандзюк поліція опитала жителів 250 квартир, які могли бути свідками злочину. Також правоохоронцями встановлено 14 відеокамер, котрі могли зафіксувати переміщення нападника. Із десяти камер вже знято відеоінформацію. Поліція розповсюдила відео з однієї з камер, де видно підозрюваного у скоєнні злочину.

Як повідомляло РБК-Україна 1 серпня, за попереднім висновком судово-медичної експертизи, речовина, якою облили Гандзюк, є концентрованою сірчаною кислотою. У зв'язку з цим поліція перекваліфікувала даний злочин як замах на вбивство з особливою жорстокістю.