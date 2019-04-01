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Советников Белого дома США допустили к секретным данным

Новости » Общество    01.04.2019 - 20:42
Советников Белого дома США допустили к секретным данным
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Допустили советников, которым было ранее отказано в предоставлении доступа к секретной информации по итогам проверок

В администрации президента США Дональда Трампа ряд высокопоставленным чиновникам предоставили доступа к секретной информации вопреки решению службы безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Издание пишет, что ранее по меньшей мере 25 высокопоставленным чиновником было отказано в допуске "из-за ненадежного прошлого", в том числе из-за криминальных аспектов, употребления наркотиков или возможного иностранного влияния.

Напомним, в марте Белый дом не получал документов специального прокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о возможном вмешательстве России в ход президентских выборов в Сполуених Штатах.

Напомним, спецпрокурор Мюллер официально завершил почти двухлетнее расследование о влиянии России на выборы президента США в 2016 году, когда победил Трамп. Сейчас документ передан в Министерство юстиции США Уильяму Барру. Он опубликует свой отчет на базе докладе Мюллера.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что отчет прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США должен быть обнародован для общественности.

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