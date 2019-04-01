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Радників Білого дому США допустили до секретних даних

Новини » Суспільство    01.04.2019 - 20:42
Радників Білого дому США допустили до секретних даних
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Допустили радників, яким було раніше відмовлено в наданні доступу до секретної інформації за підсумками перевірок

В адміністрації президента США Дональда Трампа ряду високопоставлених чиновників надали доступу до секретної інформації всупереч рішенням служби безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Видання пише, що раніше щонайменше 25 високопоставленим чиновником було відмовлено в допуску "через ненадійне минуле", в тому числі через кримінальні аспекти, вживання наркотиків або можливий іноземний вплив.

Нагадаємо, в березні Білий дім не отримував документів спеціального прокурора Роберта Мюллера за підсумками розслідування про можливе втручання Росії в хід президентських виборів в Сполуених Штатах.

Нагадаємо, спецпрокурор Мюллер офіційно завершив майже дворічне розслідування про вплив Росії на вибори президента США в 2016 році, коли переміг Трамп. Зараз документ передано в Міністерство юстиції США Вільяму Баррі. Він опублікує свій звіт на базі доповіді Мюллера.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що звіт прокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори США повинен бути оприлюднений для громадськості.

Трамп продовжив введений Обамою режим НС Трамп заявив, що звіт Мюллера має бути оприлюднений
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