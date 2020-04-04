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Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер компании Ахметова, - "Схемы"

Новости » Политика     04.04.2020 - 18:26
Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер компании Ахметова, - "Схемы"
Фото: Игорь Маслов (dtek.com)

Маслов недавно принимал участие в совещании по рынку электроэнергии

Внештатным советником премьер-министра Дениса Шмыгаля стал Игорь Маслов, который ранее находился на руководящих должностях в компаниях украинского олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

По информации журналистов, которую они получили от источника в Министерстве энергетики, 3 апреля Маслов в статусе советника Шмыгаля принимал участие в совещании по ситуации на рынке электроэнергии, проходившем под управлением и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина.

Также журналисты утверждают, что информацию о назначении Маслова внештатным советником главы правительства подтвердил источник в компании Ахметова - "ДТЭК".

Однако официально в Кабмине и "ДТЭК" информацию о назначении не комментируют. В пресс-службе правительства пообещали предоставить ответ по информации о назначении Маслова позже. При этом сам Маслов на контакт с журналистами не выходит.

Отмечается, что Маслов долгое время работал на руководящих должностях в структурах холдинга СКМ Ахметова. В 2003-2005 годах работал в ООО "Сервис-Инвест", а с 2005 по 2007 - в корпорации "ДТЭК". С 2012 по 2017 года был директором по дистрибуции и сбыту электроэнергии "ДТЭК", а в 2017-2019 годах - руководителем офиса из стратегических проектов "ДТЭК Энерго".

Кроме того, в 2014-2019 годах Маслов исполнял обязанности гендиректора ПАО "ДТЭК Крымэнерго", а также работал в наблюдательных советах "ДТЭК Донецкоблэнерго", "ДТЭК ПЭС - Энергоуголь" и "Киевэнерго".

Напомним, 4 марта Денис Шмыгаль был назначен новым премьер-министром Украины. До назначения премьером Шмыгаль успел возглавить Ивано-Франковскую ОГА, стал министром развития общин и вице-премьером в правительстве Гончарука, а также работал на руководящих должностях в компаниях олигарха Рината Ахметова.

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Новости Украины ДТЭКРинат АхметовсоветникэнергетикаДенис Шмыгаль
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