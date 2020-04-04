Радником Шмигаля з енергетики став топменеджер компанії Ахметова, - "Схеми"

Фото: Ігор Маслов (dtek.com)

Маслов нещодавно брав участь у нараді щодо ринку електроенергії

Позаштатним радником прем'єр-міністра Дениса Шмигаля став Ігор Маслов, який раніше перебував на керівних посадах у компаніях українського олігарха Ріната Ахметова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

За інформацією журналістів, яку вони отримали від джерела в Міністерстві енергетики, 3 квітня Маслов у статусі радника Шмигаля брав участь у нараді щодо ситуації на ринку електроенергії, що проходила під керуванням в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Віталія Шубіна.

Також, журналісти стверджують, що інформацію про призначення Маслова позаштатним радником очільника уряду підтвердило джерело у компанії Ахметова - "ДТЕК".

Однак офіційно у Кабміні та "ДТЕК" інформацію про призначення не коментують. У прес-службі уряду пообіцяли надати відповідь щодо інформації про призначення Маслова пізніше. При цьому сам Маслов на контакт з журналістами не виходить.

Зазначається, що Маслов довгий час працював на керівних посадах у структурах холдингу СКМ Ахметова. У 2003-2005 роках працював у ТОВ "Сервіс-Інвест", а з 2005 по 2007 - у корпорації "ДТЕК". З 2012 по 2017 року був директором з дистрибуції та збуту електроенергії "ДТЕК", а у 2017-2019 роках - керівником офісу зі стратегічних проєктів "ДТЕК Енерго".

Крім того, у 2014-2019 роках Маслов виконував обов’язки гендиректора ПАТ "ДТЕК Крименерго", а також працював у наглядових радах "ДТЕК Донецькобленерго", "ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля" та "Київенерго".

Нагадаємо, 4 березня Денис Шмигаль був призначений новим прем'єр-міністром України. До призначення прем'єром Шмигаль встиг очолити Івано-Франківську ОДА, став міністром розвитку громад та віце-прем'єром в уряді Гончарука, а також працював на керівних посадах у компаніях олігарха Ріната Ахметова.