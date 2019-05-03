Советники Зеленского обсудили с послами ЕС противодействие агрессии РФ

Фото: встреча советников Зеленского с послами ЕС (прес-служба Зеленского)

По словам Данилюка, у ЕС есть полное понимание необходимости усиления санкций против России

Советники новоизбранного президента Украины Александр Данилюк и Руслан Рябошапка обсудили с послами 28 стран Европейского союза противодействие агрессии России и ужесточение санкций против нее. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Так, встреча состоялась в комитете по вопросам политики и безопасности в Брюсселе. 2 мая они ознакомили представителей ЕС с приоритетами и первыми шагами Зеленского после вступления в должность президента.

"Нас заверили в полной поддержке. Есть понимание, что усиление санкций против России необходимо", - заявил Данилюк.

Также стороны обсудили активизацию работы в "нормандском формате" и противодействие провокациям РФ, в частности, выдаче паспортов жителям временно оккупированных территорий Донбасса.

По словам Данилюка, команда новоизбранного президента будет фокусироваться также на решении гуманитарных проблем, в частности, восстановлении моста в Станице Луганской.

Кроме этого, 3 мая Александр Данилюк и Руслан Рябошапка встретились с дипломатическими советниками главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Также запланированы встречи с политическим советниками председателя Европейского Совета Дональда Туска.

Напомним, советники Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка в Брюсселе провели встречу с послами Европейского союза.

Как писало РБК-Украина ранее, в команде Зеленского рассчитывают на дальнейшее укрепление отношений со странами ЕС. В команде заявили, что на сегодня Украина имеет достаточно теплые дружеские и партнерские отношения с большинством европейских государств.

Кроме того, в команде Зеленского определили внешний курс Украины еще до второго тура президентских выборов. В частности, эксперт по международным отношениям Александр Данилюк подчеркивал, что Украина должна стать неотъемлемой частью европейского проекта.