Радники Зеленського обговорили з послами ЄС протидію агресії РФ

Фото: зустріч радників Зеленського з послами ЄС (прес-служба Зеленського)

За словами Данилюка, у ЄС є повне розуміння необхідності посилення санкцій проти Росії

Радники новообраного президента України Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка обговорили з послами 28 країн Європейського союзу протидію агресії Росії та посилення санкцій проти неї. Про це повідомляє прес-служба Зеленського.

Так, зустріч відбулася у комітеті з питань політики та безпеки в Брюсселі. 2 травня вони ознайомили представників ЄС з пріоритетами та першими кроками Зеленського після вступу на посаду президента.

"Нас запевнили у повній підтримці. Є розуміння, що підсилення санкцій проти Росії є необхідним", - заявив Данилюк.

Також сторони обговорили активізацію роботи у "нормандському форматі" та протидію провокаціям РФ, зокрема, щодо видачі паспортів мешканцям тимчасово окупованих територій Донбасу.

За словами Данилюка, команда новообраного президента фокусуватиметься також на вирішенні гуманітарних проблем, зокрема, на відбудові мосту в Станиці Луганській.

Крім цього, 3 травня Олександр Данилюк і Руслан Рябошапка зустрілися з дипломатичними радниками голови Європейської комісії Жан-Клода Юнкера. Також заплановані зустрічі з політичним радниками Голови Європейської Ради Дональда Туска.

Нагадаємо, радники Зеленського Олександр Данилюк і Руслан Рябошапка в Брюсселі провели зустріч з послами Європейського союзу.

Як писало РБК-Україна раніше, у команді Зеленського розраховують на подальше зміцнення відносин з країнами ЄС. У команді заявили, що на сьогодні Україна має досить теплі дружні і партнерські відносини з більшістю європейських держав.

Крім того, у команді Зеленського визначили зовнішній курс України ще до другого туру президентських виборів. Зокрема, експерт з міжнародних відносин Олександр Данилюк підкреслював, що Україна повинна стати невід'ємною частиною європейського проекту.