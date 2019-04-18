В команде Зеленского определили внешний курс Украины

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В команде Зеленского сообщили, что Украина продолжит сотрудничество со Всемирным банком

Украина должна стать неотъемлемой частью европейского проекта. Об этом заявил эксперт в международных отношениях команды кандидата Владимира Зеленского Владимир Данилюк в ефире программы "Право на власть" на 1+1, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина продолжит сотрудничество со Всемирным банком, МВФ и Европейским банком реконструкции и развития.

"Внешний курс Украины определен. Курс к единой Европе и очень дорого заплатили за этот выбор. Поэтому сильная Украина станет неотъемлемой частью европейского проекта. Мы планируем стать региональным лидером, центром стабильности и развития", - сообщил Данилюк.

Напомним, сегодня Зеленский представил команду. В частности, в его команду вошли: Руслан Стефанчук является идеологом партии Зеленского, Иван Баканов - председатель партии "Слуга народа", Дмитрий Разумков отвечает за вопросы внутренней политики, Александр Данилюк отвечает за международные отношения, Руслан Рябошапка отвечает за охрану порядка и антикоррупционную политику, Галина Янченко - эксперт антикоррупционной политики, Иван Апаршин - эксперт по безопасности и обороны, который ранее был в команде Анатолия Гриценко