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Советники "нормандской четверки" договорились о доступе правозащитников к пленным

Автор: Инна Собора

Во время встречи советников "нормандской четверки" 11 сентября в Берлине обсуждался вопрос освобождения пленных. Достигнуты договоренности о предоставлении доступа международным правозащитным организациям к удерживаемым лицам в ближайшее время.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины по результатам встречи.

Дипломаты говорили о возможности обеспечения полного и беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста в таким лицам.

"Реализация предоставленных украинской стороной предложений дает основания ожидать достижения прогресса в доступе международных правозащитных организаций к удерживаемым лицам уже в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками.

Однако украинская сторона до сих пор не получила список лиц, которых удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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