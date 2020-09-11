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В Берлин не определились с датой саммита лидеров "нормандской четверки", - Ермак

Берлин, Пятница 11 сентября 2020 23:29
В Берлин не определились с датой саммита лидеров "нормандской четверки", - Ермак
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Во время переговоров в Берлине 11 сентября на уровне политических советников стран-участниц "нормандского формата" не было достигнуто договоренности о дате следующего саммита лидеров "четверки". Однако процесс "движется вперед".

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по результатам переговоров, пишет "Укринформ".

Он выразил надежду, что саммит может состояться до конца текущего года.

"Да, не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но ... все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года ", - сказал Ермак.

Напомним, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что вопрос проведения встречи лидеров "нормандской четверки" не обсуждался в Берлине 11 сентября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что после встречи политических советников в Берлине состоится встреча в нормандском формате лидеров Украины, Германии, Франции и России.

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Новости Украины Политика саммитАндрей ЕрмакНормандская четверка
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