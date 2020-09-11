Радники "нормандської четвірки" домовилися про доступ правозахисників до полонених

Під час зустрічі радників "нормандської четвірки" 11 вересня в Берліні обговорювалося питання звільнення полонених. Досягнуто домовленостей про надання доступу міжнародних правозахисних організацій до утримуваних осіб уже найближчим часом.

Про це повідомили в прес-службі Офісу президента України за результатами зустрічі.

Дипломати говорили про можливість забезпечення повного й безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до таких осіб.

"Реалізація наданих українською стороною пропозицій дає підстави очікувати досягнення прогресу в доступі міжнародних правозахисних організацій до утримуваних осіб уже найближчим часом", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Україна передала ОБСЄ список на обмін полоненими з Росією та підконтрольними їй бойовиками.

Однак українська сторона досі не отримала список осіб, яких утримують на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.