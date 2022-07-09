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Советник Зеленского рекомендовал отменить фиксацию курса гривны к доллару

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Украина, Суббота 09 июля 2022 11:39
Советник Зеленского рекомендовал отменить фиксацию курса гривны к доллару Фото: курс доллара могут сделать рыночным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

В Украине созрели условия для возвращения к рыночному курсу гривны к доллару. Держать два курса уже нецелесообразно.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Мне кажется, что пришло уже время отмены фиксированного курса - надо переходить к рыночному курсу, который уже существует. Какой смысл держать два курса сразу?", - сказал он.

По его словам, мы сейчас находимся в условиях, когда Национальный банк вроде фиксирует курс 29,25, а с другой стороны есть курс, на реальном рынке, который находится в пределах по меньшей мере от 33 до 36 гривен за один доллар.

Устенко считает, что если отказаться от фиксированной части этого курса, то есть возможность, что произойдет коррекция того рыночного курса, который есть - он немножко снизится, и спред будет меньше, чем тот, который сейчас.

"Уже пора переходить к нормальному рыночному курсу. Тем более, что надо поддержать наших экспортеров, и Министерство финансов, которое собирает налоги, в том числе и от импорта. Национальный банк уже сделал возможное и невозможное - финансовая система выстояла в первые дни, недели и месяцы войны. Сейчас можно в этом направлении делать послабления", - добавил он.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс на наличном рынке составляет около 35,5 гривен.

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