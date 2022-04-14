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НБУ видит риски в долговременной фиксации курса гривны к доллару

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Украина, Четверг 14 апреля 2022 15:54
НБУ видит риски в долговременной фиксации курса гривны к доллару Фото: НБУ видит риски фиксации курса гривны к доллару (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Фиксация обменного курса и сохранение административных ограничений на валютные операции будут оставаться важной предпосылкой для поддержания макроэкономической стабильности в Украине. В то же время в долгосрочной перспективе такие меры обусловливают накопление макроэкономических дисбалансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Несмотря на это, Национальный банк будет стремиться к скорейшему возвращению к режиму инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом по мере восстановления способности валютного рынка к самобалансированию", - говорится в сообщении.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Кроме того, была запрещена продажа валюты населению, а бизнес может покупать валюту для военных целей или для покупки товаров критического импорта.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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