НБУ видит риски в долговременной фиксации курса гривны к доллару

Фиксация обменного курса и сохранение административных ограничений на валютные операции будут оставаться важной предпосылкой для поддержания макроэкономической стабильности в Украине. В то же время в долгосрочной перспективе такие меры обусловливают накопление макроэкономических дисбалансов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Несмотря на это, Национальный банк будет стремиться к скорейшему возвращению к режиму инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом по мере восстановления способности валютного рынка к самобалансированию", - говорится в сообщении.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Кроме того, была запрещена продажа валюты населению, а бизнес может покупать валюту для военных целей или для покупки товаров критического импорта.