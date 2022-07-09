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Радник Зеленського рекомендував скасувати фіксацію курсу гривні до долара

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Україна, Субота 09 липня 2022 11:39
Радник Зеленського рекомендував скасувати фіксацію курсу гривні до долара Фото: курс долара можуть зробити ринковим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

В Україні дозріли умови для повернення до ринкового курсу гривні до долара. Тримати два курси вже недоцільно.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко.

"Мені здається, що настав вже час скасування фіксованого курсу - треба переходити до ринкового курсу, який вже існує. Який сенс тримати два курси відразу?",- сказав він.

За його словами, ми зараз перебуваємо в умовах, коли Національний банк начебто фіксує курс 29,25, а з іншого боку є курс, на реальному ринку, який знаходиться в межах щонайменше від 33 до 36 гривень за один долар.

Устенко вважає, що якщо відмовитися від фіксованої частини цього курсу, то є можливість, що відбудеться корекція того ринкового курсу, який є - він трошки знизиться, і спред буде менше, ніж той, який зараз.

"Вже пора переходити до нормального ринкового курсу. Тим більше, що треба підтримати наших експортерів, і Міністерство фінансів, яке збирає податки, в тому числі і від імпорту. Національний банк вже зробив можливе і неможливе - фінансова система вистояла в перші дні, тижні і місяці війни. Зараз можна в цьому напрямку робити послаблення", - додав він.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Курс на готівковому ринку складає близько 35,5 гривень.

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