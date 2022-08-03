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Советник Зеленского оценил затраты для введения базового дохода украинцев

Новина українською →
Украина, Среда 03 августа 2022 10:35
Советник Зеленского оценил затраты для введения базового дохода украинцев Фото: советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Введение безусловного базового дохода обойдется госбюджету Украины в 2 млрд долларов в месяц. Единственный источник средств - помощь союзников.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов".

"Если мы говорим по поводу безусловного базового дохода, который было бы целесообразно ввести, к примеру, около 2 тысяч гривен, то это дополнительно 2 млрд долларов в месяц в бюджет", - сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко комментарии РБК-Украина.

По его словам, на увеличение социальных расходов и разного рода индексации в ближайшее время рассчитывать не стоит, считает Олег Устенко. "Единственная возможность увеличения социальных выплат - это дополнительная поддержка от союзников", - добавил он.

По его словам, к концу года расходы бюджета могут увеличиться. Прежде всего, больше денег потребуются для обеспечения жильем людей, которые его потеряли из-за войны, отметил он.

"Я думаю, что для этого дополнительно надо будет еще около 5 млрд долларов до конца года. При том деньги нужны будут срочно, поскольку строить придется достаточно быстро. Если увеличиваются затраты, то могут возникнуть вопросы с доходной частью бюджета", - сказал Устенко.

Ранее в интервью FT он предположил, что необходимость в средствах для покрытия дефицита бюджета может вырасти до 9 млрд долларов в месяц.

Напомним, по информации РБК-Украина, в Украине могут повысить налоги из-за проблем с наполнением бюджета. В частности, могут повысить НДС и вернуть акцизы на топливо, а также расширить военный сбор на импорт.

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