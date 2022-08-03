Радник Зеленського оцінив витрати для введення базового доходу українців

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Стрес-тест для скарбниці. Де Кабміну знайти гроші і як уникнути зростання податків ".

"Якщо ми говоримо з приводу безумовного базового доходу, який було б доцільно ввести, наприклад, близько 2 тисяч гривень, то це додатково 2 млрд доларів на місяць до бюджету", - сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко коментарі РБК-Україна.

За його словами, на збільшення соціальних витрат і різного роду індексації найближчим часом розраховувати не варто, вважає Олег Устенко. "Єдина можливість збільшення соціальних виплат - це додаткова підтримка від союзників", - додав він.

За його словами, до кінця року видатки бюджету можуть збільшитися. Перш за все, більше грошей будуть потрібні для забезпечення житлом людей, які його втратили через війну, зазначив він.

"Я думаю, що для цього додатково треба буде ще близько 5 млрд доларів до кінця року. При тому гроші потрібні будуть терміново, оскільки будувати доведеться досить швидко. Якщо збільшуються витрати, то можуть виникнути питання з дохідною частиною бюджету", - сказав Устенко.

Раніше в інтерв'ю FT він припустив, що необхідність в коштах для покриття дефіциту бюджету може зрости до 9 млрд доларів на місяць.