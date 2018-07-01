Советник Трампа тайно встретился в Лондоне со сторонниками Brexit в парламенте, - Telegraph

Советник по нацбезопасности Джон Болтон также провел встречу со своим британским коллегой Марком Седвиллом

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон провел в Великобритании тайные переговоры с депутатами парламента от Консервативной партии, сторонниками выхода из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщили осведомленные источники, передает The Telegraph.

По информации издания, на встрече, длившейся более часа, Болтон дал понять, что Дональд Трамп хочет ускорить торговую сделку с Великобританией после Brexit.

Так, источники сообщили, что Болтон отметил, что президент США "относится с энтузиазмом" к выходу Британии из ЕС, и пообещал, что новое торговое соглашение между странами может быть заключено через два года после Brexit.

В ходе тайного визита в Лондон советник Трампа по нацбезопасности также встретился со своим британским коллегой Марком Седвиллом.

Напомним, 26 июня в Великобритании вступил в силу правительственный закон о выходе страны из состава Европейского союза (The EU Withdrawal Act).