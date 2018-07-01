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Радник Трампа таємно зустрівся в Лондоні з прихильниками Brexit у парламенті, - Telegraph

НовиниПолітика    01.07.2018 - 04:51
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Радник з нацбезпеки Джон Болтон також провів зустріч зі своїм британським колегою Марком Седвіллом

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон провів у Великій Британії таємні переговори з депутатами парламенту від Консервативної партії, прихильниками виходу з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомили поінформовані джерела, передає The Telegraph.

За інформацією видання, на зустрічі, яка тривала понад годину, Болтон дав зрозуміти, що Дональд Трамп хоче прискорити торговельну угоду з Великою Британією після Brexit.

Так, джерела повідомили, що Болтон зазначив, що президент США "ставиться з ентузіазмом" до виходу Британії з ЄС, та пообіцяв, що нова торгова угода між країнами може бути укладена через два роки після Brexit.

Під час таємного візиту до Лондона радник Трампа з нацбезпеки також зустрівся зі своїм британським колегою Марком Седвіллом.

Нагадаємо, 26 червня у Великій Британії набув чинності урядовий закон про вихід країни зі складу Європейського союзу (The EU Withdrawal Act).

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Великобритания, Brexit  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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