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Радник Трампа назвав подальші очікування США після обміну між Україною і РФ

Новини » Суспільство    09.09.2019 - 00:10
Радник Трампа назвав подальші очікування США після обміну між Україною і РФ
Фото: повернення українців додому (РБК-Україна)

США виступають за продовження повернення Україні ув'язнених в РФ

Сполучені Штати очікують, що Росія після обміну полоненими видасть ще більше українських громадян. Про це заявив радник з національної безпеки президента США - Джон Болтон, передає РБК-Україна.

Масштабний обмін РФ з Україною утримуваними громадянами, який відбувся 7 вересня, Болтон назвав головною подією.

"Цей обмін полоненими є основною подією. Ми сподіваємося, що в майбутньому все більше українських в'язнів возз'єднаються зі своїми сім'ями. США продовжують підтримувати народ України", - написав Болтон в Twitter.

Радник Трампа назвав подальші очікування США після обміну між Україною і РФРадник Трампа назвав подальші очікування США після обміну між Україною і РФ

Нагадаємо, генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерріш привітав обмін утримуваними між Києвом і Москвою і висловив надію на подальше врегулювання війни на Донбасі.

Раніше РБК-Україна писало, що Сполучені Штати вітають повідомлення про звільнення 35 українців, які утримуються Росією, в обмін на 35 ув'язнених, переданих Україною.

Як наголошується в заяві, США послідовно закликали звільнити 24 українських моряків, затриманих Росією після нападу в листопаді 2018 року на українські судна в Чорному морі біля Керченської протоки, а також на Олега Сенцова і інших політичних ув'язнених.

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