Советник президента США Болтон посетит Украину на следующей неделе

В рамках визита Болтон встретится с украинским руководством

Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе посетит Украину. Его визит анонсировала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщило посольство Украины в США в Facebook.

Отмечается, что в рамках визита Болтон встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня.

В то же время посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что на параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа будет присутствовать полномочный представитель президента США.

По мнению украинского посла, такой визит будет "четким проявлением поддержки" Украины Соединенными Штатами.

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года для обсуждения последних по времени экономических событий и экономической политики. Миссия также обсудит последующие шаги, включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности.