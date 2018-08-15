Радник президента США Болтон відвідає Україну наступного тижня

У рамках візиту Болтон зустрінеться з українським керівництвом

Радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джон Болтон наступного тижня відвідає Україну. Його візит анонсувала прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, повідомило посольство України в США у Facebook.

Зазначається, що у рамках візиту Болтон зустрінеться з керівництвом України та українськими представниками високого рівня.

Водночас посол України в США Валерій Чалий повідомив, що на параді з нагоди Дня незалежності України 24 серпня буде присутній повноважний представник президента США.

На думку українського посла, такий візит буде "чітким виявом підтримки" України Сполученими Штатами.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Київ у період з 6 по 19 вересня 2018 року для обговорення останніх на часі економічних подій та економічної політики. Місія також обговорить наступні кроки, включаючи фінансову допомогу від МВФ на підтримку політики, спрямованої на збереження макроекономічної стабільності.