Миссия МВФ посетит Киев в сентябре

Миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года. Об этом сообщили в МВФ.

С заявлением о визите миссии МВФ сегодня, 13 сентября 2018 года, выступил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"По обращению украинской власти, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года для обсуждения последних по времени экономических событий и экономической политики. Миссия также обсудит последующие шаги, включая финансовую помощь от МВФ на поддержку политики, направленную на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста", - заявил Люнгман.

Напомним, в феврале текущего года Украину посещали экспеты МВФ. В рамках визита эксперты, в частности, проводили встречу с министром финансов Александром Данилюком. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшей имплементации программы МВФ, реформа ГФС и внедрение корпоративного управления в государственных банках.

Кроме того, с группой экспертов МВФ встречались члены Совета Национального банка Украины. В рамках встречи, в частности, обсуждались вопросы монетарной политики и валютного регулирования.