Советник президента оценил шансы на пересмотр программы МВФ и получение транша

Украинские власти рассчитывают на первый пересмотр программы с Международным валютным фондом до июля 2021 года. В этом случае транш кредита будет выделен в сентябре.
Об этом советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко сказал в интервью РБК-Украина.
"В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Самый крайний желанный срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда - июль, так как в августе в МВФ месяц отпусков", - сказал Устенко.
При этом он отметил, что до июля должно быть полностью сделано все, что предусмотрено программой.
"И, по большому счету, уже много сделано. По части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По поводу НБУ они также обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и законе о Нацбанке, которые повышают его независимость", - добавил Устенко.
Напомним, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что в Международном валютном фонде (МВФ) пока не готовы назвать сроки первого пересмотра программы Stand By, за которым последует выделение транша.
Отметим, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Минфин уже испытывает дискомфорт из-за отсутствия траншей Международного валютного фонда (МВФ).