Радник президента оцінив шанси на перегляд програми МВФ і отримання траншу

Українська влада розраховує на перший перегляд програми з Міжнародним валютним фондом до липня 2021 року. У цьому випадку транш кредиту буде виділений у вересні.

Про це радник президента України з питань економіки Олег Устенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

"У базовому сценарії ми рухаємося шляхом, що угода між Україною і МВФ існує. І в цьому випадку гроші повинні бути в країні до вересня. Самий крайній бажаний термін, коли питання по Україні повинне бути винесено на раду директорів Фонду - липень, оскільки в серпні в МВФ місяць відпусток", - сказав Устенко.

При цьому він зазначив, що до липня має бути повністю зроблено все, що передбачено програмою.

"І, за великим рахунком, вже багато зроблено. У частині Мінфіну зараз з МВФ обговорюється дефіцит бюджету на 2022 рік. Це не бар'єр у переговорах. З приводу НБУ вони про все домовилися. Будуть внесені зміни в закон про банки та законі про Нацбанк, які підвищують її незалежність", - додав Устенко.