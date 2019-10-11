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Радник Помпео подав у відставку через справу по Україні, - WP

Новини » Політика    11.10.2019 - 10:56
Радник Помпео подав у відставку через справу по Україні, - WP
Фото: Майкл Маккінлі (andina.pe)

Маккінлі йде у відставку через те, що Помпео публічно не підтримав дипломатів, що опинилися втягнутими в скандал навколо України

Старший радник держсекретаря США Майка Помпео Майкл Маккінлі йде у відставку через справу по Україні. Про це повідомляє газета Washington Post.

Видання пише, що Маккінлі йде у відставку через те, що Помпео публічно не підтримав дипломатів, що опинилися втягнутими в скандал навколо України та через візит дипломатичного персоналу в Конгрес по цій справі. Повідомляється, що Помпео виступить з заявою сьогодні ввечері.

Додамо, Маккінлі займав ряд дипломатичних постів, у тому числі він був послом в Афганістані, Колумбії і Перу, Маккінлі служив послом в Бразилії в минулому році, коли Помпео найняв його в якості радника.

Нагадаємо, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович і колишній спеціальний представник президента США по Україні Курт Волкер погодилися дати свідчення в Конгресі для розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Також посол США в ЄС Гордон Сондленд буде давати свідчення в Конгресі по справі про тиск президента США на українського президента.

Видання The New York Times писало, що двоє з головних посланців президента Трампа в Україні працювали над заявою для нового президента країни Володимира Зеленського, яке зобов'язало б Україну проводити розслідування по справі Burisma Holdins.

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