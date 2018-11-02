Советник Эрдогана рассказал, что сделали с телом Хашкаджи после убийства

Фото: Ясин Актай (aktifhaber.biz)

Советник подчеркнул, что у убийц была цель "не оставить ни единого следа" от тела

Советник президента Турции Ясин Актай заявил, что команда, которая убила известного оппозиционного журналиста Саудовской Аравии Джамаля Хашкаджи, расчленила его тело, а затем растворила в кислоте. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на турецкую газету Hurriyet.

Советник главы Турции подчеркнул, что у убийц была цель "не оставить ни единого следа" от тела.

"По последней информации, которую мы получили, его расчленили для более удобного растворения… Убийство невиновного - это преступление, а то, что сделали и как обошлись с телом, - это отдельное преступление", - подчеркнул Актай.

Как писало РБК-Украина ранее со ссылкой на Hurriyet Daily News тело Хашкаджи, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция), было уничтожено в кислоте. Отмечалось, что такую информацию сообщил турецкий чиновник на условиях анонимности.

Источник отметил, что тело убитого журналиста Джамаля Хашкаджи было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней резиденции генерального консула страны.

Следует отметить, официальных заявлений о нахождении тела убитого журналиста не было.

Напомним, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал Саудовскую Аравию сообщить, где находится тело убитого саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи.

Добавим, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявлял, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

Позже появилась информация о том, что тело журналиста расчленили, а его лицо изуродовали. Однако президент Турции опроверг это заявление, проинформировав, что тело Хашкаджи не найдено.