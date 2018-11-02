Радник Ердогана розповів, що зробили з тілом Хашкаджі після вбивства

Фото: Ясін Актай (aktifhaber.biz)

Радник підкреслив, що у вбивць була мета "не залишити жодного сліду" від тіла

Радник президента Туреччини Ясін Актай заявив, що команда, яка вбила відомого опозиційного журналіста Саудівської Аравії Джамаля Хашкаджі, розчленувала його тіло, а потім розчинила в кислоті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на турецьку газету Hurriyet.

Радник глави Туреччини підкреслив, що у вбивць була мета "не залишити жодного сліду" від тіла.

"За останньою інформацією, яку ми отримали, його розчленували для більш зручного розчинення... Вбивство невинного - це злочин, а те, що зробили і як обійшлися з тілом, - це окремий злочин", - наголосив Актай.

Як писало РБК-Україна раніше з посиланням на Hurriyet Daily News тіло Хашкаджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина), було знищено в кислоті. Зазначалося, що таку інформацію повідомив турецький чиновник на умовах анонімності.

Джерело відзначило, що тіло вбитого журналіста Джамаля Хашкаджі було знищено в кислоті на території консульства Саудівської Аравії або в сусідній резиденції генерального консула країни.

Слід зазначити, офіційних заяв про знаходження тіла убитого журналіста не було.

Нагадаємо, глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав Саудівську Аравію повідомити, де знаходиться тіло вбитого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі.

Додамо, глава турецької партії Vatan Догу Перінчек заявляв, що тіло вбитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

Пізніше з'явилася інформація про те, що тіло журналіста розчленували, а його обличчя спотворили. Однак президент Туреччини спростував цю заяву, повідомивши, що тіло Хашкаджі не знайдено.