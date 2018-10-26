Эрдоган призывает Саудовскую Аравию сообщить, где тело журналиста Хашкаджи

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)

Тело журналиста до сих пор не нашли

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает Саудовскую Аравию сообщить, где находится тело убитого саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Турецкий президент отметил, что Эр-Рияд также должен сообщить личность "местного помощника", который, как считают, забрал тело журналиста от саудовских агентов, которые убили его.

Эрдоган также сообщил, что прокурор из Саудовской Аравии должен встретиться с прокурором Стамбула по этому делу 28 октября.

Подчеркнем, тело журналиста до сих пор не нашли.

Напомним, Саудовская Аравия изменила свою позицию по смерти критика монаршего двора Джамаля Хашкаджи и теперь утверждает, что его убийство было умышленным. Прокуроры считают убийство заранее спланированным. Саудовские следователи пришли к такому выводу после ознакомления с доказательствами, представленными турецкой стороной в рамках совместного расследования.

Как писало РБК-Украина ранее, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что тело убитого известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи было обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Также сообщалось, что тело журналиста расчленили, а его лицо изуродовали.

Однако позже президент Турции заявил, что тело Хашкаджи до сих пор не найдено. А власти Саудовской Аравии не дали разрешение на обыск колодца на территории своего генконсульства.